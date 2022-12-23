Мухаммад Мокаев: С кем мне драться, если они все отказываются выходить на бой?

Топовый боец наилегчайшего дивизиона UFCвыразил недовольство в соцсетях по поводу того, что ряд соперников не хотят проводить с ним поединок.

«Альбази не захотел драться со мной, заявив, что ему нужен оппонент из первой десятки. Дворжак вообще не реагирует на мой вызов, а Шнэлл постоянно оттягивает бой на более поздний срок»

На данный момент Мухаммад занимает 14-е место в рейтинге наилегчайшего дивизиона UFC. Всего в промоушене 22-летний боец провел 3 поединка, в которых одержал 3 победы.

В последний раз Мокаев выходил в октагон на UFC 280, где в третьем раунде болевым приемом сумел одолеть Малкольма Гордона.