О’Мэлли: Зачем мне рисковать, если я могу подождать, чем закончится бой Сехудо и Стерлинга?

Американский боец смешанных единоборств, являющийся одним из кандидатов на пояс в легчайшем дивизионе UFC, не хочет рисковать своим местом в рейтинге.

«Я думаю, что Сехудо и Стерлинг подерутся в любом случае. Но я точно не буду драться в ближайшее время. Зачем мне рисковать, если можно подождать, чем закончиться битва Генри и Алджамейна? Я все равно претендент номер один на титул»

Шон О’Мэлли на турнире UFC 280 одержал победу раздельным решением судей над российским бойцом Петром Яном. После того успеха американец поднялся на первую строчку в рейтинге легчайшего дивизиона.

Чемпионом в данной весовой категории является Алджамейн Стерлинг, который намерен провести очередную защиту пояса против Генри Сехудо.