Брайс Митчелл: После проигрыша от Топурии я хочу бросить ММА

Илия Топурия и Брайс Митчелл Фото: globallookpress.com
«В моем сердце сплошное разочарование. Я знаю, что мог показать себя в том бою гораздо лучше. Мне очень обидно. После проигрыша от Топурии я хочу бросить этот спорт. Просто буду жить дальше»
На турнире UFC 282 Брайс Митчелл проиграл Илии Топурии удушающим приемом во втором раунде, вследствие чего опустился в рейтинге полулегкого дивизиона на 11-ю позицию.
Для американца это поражение стало первым в профессиональной карьере. К поединку с Топурией Митчелл подходил на серии из 15-ти побед кряду.