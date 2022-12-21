Брайс Митчелл: После проигрыша от Топурии я хочу бросить ММА

Топовый полулегковес UFCдо сих не может смириться с поражением от. Американец в соцсетях написал, что планирует завершить карьеру.

«В моем сердце сплошное разочарование. Я знаю, что мог показать себя в том бою гораздо лучше. Мне очень обидно. После проигрыша от Топурии я хочу бросить этот спорт. Просто буду жить дальше»

На турнире UFC 282 Брайс Митчелл проиграл Илии Топурии удушающим приемом во втором раунде, вследствие чего опустился в рейтинге полулегкого дивизиона на 11-ю позицию.

Для американца это поражение стало первым в профессиональной карьере. К поединку с Топурией Митчелл подходил на серии из 15-ти побед кряду.