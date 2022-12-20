Шон О’Мэлли обвинил всех российских бойцов в употреблении допинга

Шон О’Мэлли Фото: globallookpress.com
«Россияне сами не знают, что говорят, поэтому я полностью согласен с Бобби Грином. У того же Махачева раньше было много проблем с USADA. Он признавался, что ему давали добавки. В России всем бойцам дают запрещенные вещества, а они об этом даже не знают»
Накануне прошедшего турнира в Лас-Вегасе, Грин обвинил Махачева в применении запрещенных веществ с самого раннего возраста.
Бобби проиграл Исламу в феврале текущего года техническим нокаутом в первом раунде, а О’Мэлли на UFC 280 одолел раздельным решением судей российского бойца Петра Яна.