Шон О’Мэлли обвинил всех российских бойцов в употреблении допинга

Американский боец смешанных единоборств, выступающий в легчайшем дивизионе UFC, обвинил всех визави из России в употреблении запрещенных веществ.

«Россияне сами не знают, что говорят, поэтому я полностью согласен с Бобби Грином. У того же Махачева раньше было много проблем с USADA. Он признавался, что ему давали добавки. В России всем бойцам дают запрещенные вещества, а они об этом даже не знают»

Накануне прошедшего турнира в Лас-Вегасе, Грин обвинил Махачева в применении запрещенных веществ с самого раннего возраста.

Бобби проиграл Исламу в феврале текущего года техническим нокаутом в первом раунде, а О’Мэлли на UFC 280 одолел раздельным решением судей российского бойца Петра Яна.