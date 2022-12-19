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    Вера дал совет Яну: Выходи и дерись, а не плачь о том, как тебя засудили

    Бокс/ММА ММА UFC Сборная России
    Топовый боец легчайшей весовой категории UFC Марлон Вера решил дать совет экс-чемпиону промоушена россиянину Петру Яну.

    Марлон Вера
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    Марлон Вера

    «Вместо того, чтобы жаловаться на судейство, ты должен продолжить свою работу. Выходи и дерись, а не плачь о несправедливости. Я проходил в своей карьере через подобное. К примеру, меня засудили в бою с Сонгом Ядонгом»

    Напомним, что Петр Ян на турнире UFC 280 довольно неожиданно проиграл раздельным решением судей Шону О’Мэлли несмотря на то, что был лучше соперника практически во всех показателях.

    После поражения «беспощадный» опустился на вторую строчку рейтинга легчайшего дивизиона. Всего в активе россиянина 16 побед и 4 поражения в профессиональной карьере.

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