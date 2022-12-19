Эррол Спенс: Я по-прежнему хочу драться с Кроуфордом за титул абсолютного чемпиона мира

Эррол Спенс Фото: globallookpress.com
«Кроуфорд поторопился с тем, что решил принять бой с Аванесяном. Я не отказывался от поединка с Теренсом. Я по-прежнему хочу драться с ним за звание абсолютного чемпиона мира. Надеюсь, мы встретимся в ринге в 2023 году»
Предварительно поединок Кроуфорда и Спенса был запланирован на конец текущего года, но впоследствии переговоры между боксерами оборвались и встреча не состоялась.
Теренс решил сразиться с Давидом Аванесяном, которого нокаутировал в шестом раунде. Напомним, что Кроуфорд и Спенс еще ни разу не проигрывали в своей профессиональной карьере.