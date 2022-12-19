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    Эррол Спенс: Я по-прежнему хочу драться с Кроуфордом за титул абсолютного чемпиона мира

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    Действующий чемпион мира по боксу в полусреднем весе по версиям WBC, WBA Super и IBF Эррол Спенс выразил желание провести поединок против Теренса Кроуфорда в 2023 году.

    Эррол Спенс
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    Эррол Спенс

    «Кроуфорд поторопился с тем, что решил принять бой с Аванесяном. Я не отказывался от поединка с Теренсом. Я по-прежнему хочу драться с ним за звание абсолютного чемпиона мира. Надеюсь, мы встретимся в ринге в 2023 году»

    Предварительно поединок Кроуфорда и Спенса был запланирован на конец текущего года, но впоследствии переговоры между боксерами оборвались и встреча не состоялась.

    Теренс решил сразиться с Давидом Аванесяном, которого нокаутировал в шестом раунде. Напомним, что Кроуфорд и Спенс еще ни разу не проигрывали в своей профессиональной карьере.

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