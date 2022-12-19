Тайсон Фьюри: Джо Джойс просто размажет Энтони Джошуа на ринге

Джо Джойс Фото: globallookpress.com
«Многие сомневаются и спрашивают: а стоит ли вообще Джо драться с Джошуа? Я думаю, что да. Джойс просто размажет его на ринге»
Джо Джойс на данный момент является временным чемпионом мира в тяжелом весе по линии WBO. В своем последнем бою 37-летний британец нокаутировал Джозефа Паркера.
Джошуа летом текущего года во второй раз в карьере проиграл Александру Усику. В первом бою в сентябре 2021-го украинец отобрал у Энтони 4 чемпионских пояса, одолев его единогласным решением судей.