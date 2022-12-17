Пэдди Пимблетт явно переоценен. Пока что хайповый британец и близко не дотягивает до топ-15 легковесов UFC

Последний бой Пимблетта показал, что он далеко не топ

Пимблетт на UFC 282 едва сумел совладать с соперником второго эшелона

Пэдди сумел запомниться болельщикам UFC уже с момента своего дебюта в промоушене. Англичанин очень ярко показал себя в первом поединке с Луиджи Вендрамини, которого сумел нокаутировать менее, чем за 5 минут.

Необычная внешность, своеобразная манера поведения и треш-ток в очень короткие сроки сделали из Пимблетта одного из самых узнаваемых бойцов организации. Впрочем, до некоторого времени все сказанные слова британец подкреплял досрочными победами.

После удачного дебюта хайповый англичанин дважды победил сабмишнами Казула Варгаса и Джордана Левитта. Пэдди стали пророчить светлое будущее и промоушен, кажется, вновь нашел персонажа, который сможет продавать миллионы платных трансляций.

UFC стал плавно вести Пимблетта на вершину, но при этом на прошедшем турнире в Неваде ему выдали в соперники Джареда Гордона, являющегося бойцом второго эшелона. Как и предполагалось, англичанин с самых первых секунд встречи пошел вперед.

Он действовал на дальней дистанции, работая размашистыми двойками или тройками. Но уже на второй минуте поединка Гордон включился в работу и довольно удачно начал сокращать расстояние. За это время он, как минимум, пустил в голову Пэдди 6 точных боковых ударов.

Джаред Гордон и Пэдди Пимблетт globallookpress.com

При этом американец еще забрал и концовку раунда, забивая Пимблетта в партере. Во втором отрезке англичанин немного прибавил и начал подключать мидл-кики и лоу-кики. Впрочем, нанести значимого урона сопернику Пэдди так и не смог.

Возможно, из-за давления и пары неплохих комбинаций этот раунд стоит занести британцу в актив, но явного доминирования с его стороны в октагоне так и не было. Зато в третьем отрезке Гордон решил проверить на прочность борцовские навыки оппонента. В одном из эпизодов ему даже удалось перевести Пэдди на канвас, однако тот быстро поднялся.

Но все же Джаред контролировал британца в клинче у сетки почти на протяжении всех пяти минут. Он работал первым номером и чаще атаковал. Пэдди в этом отрезке активно действовал только в самой концовке, но раунд явно остался за Гордоном.

Англичанин выглядел в поединке с Джаредом очень неоднозначно, однако судьи единогласно отдали победу Пимблетту, что вызывает довольно много вопросов.

С такой защитой от ударов Пэдди сляжет от любого бойца из топ-15

Пэдди Пимблет и Джаред Гордон globallookpress.com

Джаред хоть и не является рейтинговым бойцом, зато он указал Пимблетту на всего его слабые места. Как оказалось, таковых у британца очень много и начать работу над собой ему стоит с защиты в стойке.

Только за первый раунд англичанин пропустил ряд опасных атак, которые могли привести его к нокауту. Что касается самих показателей в стойке, то у Пэдди и Джареда они примерно равны.

По акцентированным попаданиям в голову счет 33:30 в пользу англичанина, а вот по общему количеству ударов Джаред впереди с такой же разницей (100:97). Однако также стоит обратить внимание и на тот урон, который был нанесен.

Боковые от Гордона казались гораздо опаснее, нежели сдвоенные джебы со стороны Пэдди. Что касается партера, то здесь у Пимблетта все очень плохо. Единственный проведенный тейкдаун в первом раунде закончился тем, что Гордон оказался сверху него.

При этого у самого американца за поединок 3 удачных прохода в ноги и почти 5 минут контроля в клинче. С такими показателями Пэдди явно не соответствует уровню топового бойца и, если он столкнется с представителем из 15-ти сильнейших легковесов, то все для него может закончиться очень плохо.

Джаред в прошедшем поединке выглядел, как минимум, не хуже британца. Многие другие бойцы и эксперты и вовсе утверждают, что Гордон в данной встрече заслужил победу. Основания и доводы для такого исхода, конечно же, есть.

Американец был точнее соперника в первом раунде. Во втором отрезке моментами он смотрелся чуть хуже, но по-прежнему продолжал попадать по Пэдди. Третья пятиминутка была выиграна Джаредом практически без шансов для Пимблетта.

Вообще, можно было дать и ничью, но в таком поединке подобного исхода ожидать явно не стоило. Пимблетт для UFC — это отличный инструмент для заработка и у промоушена на данного бойца есть определенные планы.

UFC бережет Пэдди от соперников, которым он может проиграть

Джаред Гордон globallookpress.com

Пимблетт получал уже немало вызовов от серьезных оппонентов, которые также претендуют на попадание в топ-15. Тем не менее, сам промоушен пока что такие варианты не рассматривает.

Есть ряд бойцов стилистически не очень удобных для британца, а значит присутствует риск того, что Пэдди может уступить. Промоушену это невыгодно, ведь, если Пимблетт начнет проигрывать, то трансляции с его поединками никто не будет смотреть.

Само собой, это серьезно ударит по финансовой составляющей организации. Даже находясь за пределами топ-15, британец привлекает к себе столько внимания, сколько не могут обеспечить практически 80% всех рейтинговых бойцов. Именно поэтому поединок с его участием на прошедшем турнире UFC 282 стал со-главным событием вечера.

Обычно, в таких встречах дерутся представители топ-15. К примеру, на данном турнире можно было вторым главным боем поставить противостояние Брайса Митчелла и Илии Топурии или же битву Жаирзиньо Розенстрайка с Крисом Дакасом.

Стратегия UFC понятна и промоушен нацелен сделать из Пимблетта суперзвезду. Пока он приносит прибыль, то его продолжат ставить в главных боя и будут давать ему тех соперников, которых британец в состоянии победить.

Сейчас в UFC у Пэдди 4 выигрыша и ни одного поражения. Казалось бы, уже пора плавно повышать уровень оппозиции и пробовать себя с теми, кто в рейтинге. Но сейчас Пимблетт ничем не лучше того же Джареда Гордона и поэтому боев с условными Царукяном и Гамротом ожидать в ближайшее время точно не стоит.

Дана Уайт думает, что нашел второго Макгрегора, но это далеко не так. Конор в свое время побеждал всех топов и отправлял в нокаут чемпионов, завоевывая пояса и переписывая историю ММА заново. Ирландец подтверждал свои слова делом в битвах с сильнейшими, а Пэдди пока что только говорит и слишком мало делает.