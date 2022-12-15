Тренер Усика: Мы уверены в том, что Александр победит Фьюри

, являющийся тренером действующего чемпиона мира по боксу в тяжелом весе по четырем версиям уверен в победе своего подопечного над

«Мы наблюдали за последним боем Тайсона против Чисоры. Скажу, что наш тренерский штаб увидел много всего интересного. Мы пришли к выводу, что Фьюри небольшая угроза, чем Джошуа. Мы считаем, что Александр сумеет победить Тайсона»

Тайсон Фьюри в своем последнем поединке, состоявшемся 4 декабря текущего года, в десятом раунде одолел 38-летнего соотечественника из Великобритании Дерека Чисору.

Сейчас «цыганскому королю» принадлежит титул по версии WBC. Команды Фьюри и Тайсона уже начали переговоры об очном бое за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.