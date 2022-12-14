Фьюри: Я финиширую того, кто дважды сумел побить Джошуа

Британский профессиональный боксер-тяжеловес, владеющий чемпионским поясом по версии WBC, в очередной раз высказался о потенциальном бое с Александром Усиком.

«Я финиширую того, кто дважды сумел побить Джошуа. Усик для него — это криптонит. Интересно, что потом скажут обо мне люди? Посмотрим, насколько хватит этого средневеса в нашем бою»

Тайсон Фьюри в своем последнем поединке техническим нокаутом в десятом раунде сумел в третий раз в карьере одолеть соотечественника Дерека Чисору.

Сразу же после очередного успеха «цыганский король» публично вызвал на ринг украинца Александра Усика, которому сейчас принадлежит сразу 3 чемпионских пояса.