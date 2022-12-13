Из-за травмы Усмана следующим соперником Эдвардса может стать Масвидаль

Как сообщают представители UFC, есть риск того, что третий бой междув марте 2023 года может не состояться.

Не так давно нигериец из-за травмы перенес операцию на руке и пока что он не успевает восстановиться. В связи с этим, первую защиту титула в полусреднем весе Эдвардс может провести против Масвидаля.

20 августа текущего года Леон в титульном поединке нокаутировал Камару Усмана в пятом раунде, нанеся тому первое поражение в UFC.

Хорхе Масвидаль уже дважды в своей карьере дрался за титул чемпиона в полусреднем весе и в обоих поединках он потерпел поражение. Сейчас 38-летний американец занимает 11-е место в рейтинге дивизиона до 77,1 кг.