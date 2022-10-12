Хабиб Нурмагомедов: «Время Тони Фергюсона ушло. Он дерется из-за денег»

Экс-чемпион UFC в легком весе, а ныне один из тренеровдал комментарий в адрес

Хабиб Нурмагомедов Экс-чемпион UFC в легком весе Время Тони уже ушло. Он продолжает драться только потому, что ему нужны деньги. Фергюсон из Калифорнии, а там платят большие налоги. Тони вынужден отдавать 48% от своего заработка и это довольно много. Конечно, ему надо кормить семью, и я его не осуждаю за то, что он продолжает выступать

На данный момент Тони Фергюсону 38 лет и сейчас бывший временный чемпион в весовой категории до 70,3 кг идет на серии из пяти поражений кряду.

В своем последнем поединке «Эль-Кукуй» проиграл удушающим приемом в четвертом раунде Нейту Диасу на турнире UFC 279.