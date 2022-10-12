Магомед Анкалаев подерется с Яном Блаховичем в претендентском бою на UFC 282

По информации от представителей UFC, стала известна дата следующего поединка с участием топового полутяжеловеса

Россиянин подерется против экс-чемпиона в дивизионе до 93 кг Яна Блаховича на турнире UFC 282, который состоится 10 декабря. С большей долей вероятности, победитель данной пары станет следующим претендентом на титул.

В своем последнем бою Магомед Анкалаев нокаутировал Энтони Смита. На данный момент россиянин занимает третью строчку в рейтинге полутяжеловесов.

Ян Блахович подходит к предстоящей встрече после победы техническим нокаутом над Александром Ракичем.