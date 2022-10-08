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    Алджамейн Стерлинг: «Я думаю, что третий бой с Яном рано или поздно состоится»

    Бокс/ММА ММА UFC Сборная России
    Действующий чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг уверен, что третий поединок с Петром Яном обязательно состоится.

    Алджамейн Стерлинг и Петр Ян
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    Алджамейн Стерлинг и Петр Ян

  • Алджамейн Стерлинг
  • Чемпион UFC в легчайшем весе
  • Я думаю, что на UFC 280 между мной Петром будет напряженность, если пересечемся. Сейчас Ян мне неинтересен, но он рассчитывает на еще один бой. Когда он вновь завоюет статус претендента, то мне нет смысла ему отказывать. Думаю, что третий бой рано или поздно состоится

    • Петр Ян и Алджамейн Стерлинг уже дважды дрались друг с другом. В первой встрече россиянин был дисквалифицирован после запрещенного удара коленом в голову.

    Во втором бою американец победил раздельным решением судей. В следующем своем поединке Алджамейн Стерлинг встретится с Ти Джеем Диллашоу на турнире UFC 280.

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