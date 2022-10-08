Алджамейн Стерлинг: «Я думаю, что третий бой с Яном рано или поздно состоится»

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе уверен , что третий поединок собязательно состоится.

Алджамейн Стерлинг Чемпион UFC в легчайшем весе Я думаю, что на UFC 280 между мной Петром будет напряженность, если пересечемся. Сейчас Ян мне неинтересен, но он рассчитывает на еще один бой. Когда он вновь завоюет статус претендента, то мне нет смысла ему отказывать. Думаю, что третий бой рано или поздно состоится

Петр Ян и Алджамейн Стерлинг уже дважды дрались друг с другом. В первой встрече россиянин был дисквалифицирован после запрещенного удара коленом в голову.

Во втором бою американец победил раздельным решением судей. В следующем своем поединке Алджамейн Стерлинг встретится с Ти Джеем Диллашоу на турнире UFC 280.