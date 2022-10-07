Рой Джонс: «Исключить бокс из олимпийской программы — это преступление»

Легендарный американский боксернаписал письмо в Международный олимпийский комитет, а позднее изложил его суть в соцсетях:

Рой Джонса Легенда профессионального бокса МОК угрожает всему нашему виду спорта. Убрать бокс из программы Олимпиады — это настоящее преступление. Я бы посоветовал членам МОК прислушаться к IBA, которая в данный период времени делает все, чтобы бокс развивался. Я призываю Международный олимпийский комитет прислушаться к боксерскому сообществу. Бокс должен быть в программе Олимпиад

Накануне стало известно, что МОК планирует убрать бокс из программы Олимпиады в 2028 году, которая состоится в Лос-Анджелесе.

Напомним, что бокс присутствовал практически на всех играх, начиная с 1904 года. Исключением стала только Олимпиада, проводящаяся в 1912-м в Швеции.