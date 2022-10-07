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    Рой Джонс: «Исключить бокс из олимпийской программы — это преступление»

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    Легендарный американский боксер Рой Джонс написал письмо в Международный олимпийский комитет, а позднее изложил его суть в соцсетях:

    Рой Джонс
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    Рой Джонс

  • Рой Джонса
  • Легенда профессионального бокса
  • МОК угрожает всему нашему виду спорта. Убрать бокс из программы Олимпиады — это настоящее преступление. Я бы посоветовал членам МОК прислушаться к IBA, которая в данный период времени делает все, чтобы бокс развивался. Я призываю Международный олимпийский комитет прислушаться к боксерскому сообществу. Бокс должен быть в программе Олимпиад

    • Накануне стало известно, что МОК планирует убрать бокс из программы Олимпиады в 2028 году, которая состоится в Лос-Анджелесе.

    Напомним, что бокс присутствовал практически на всех играх, начиная с 1904 года. Исключением стала только Олимпиада, проводящаяся в 1912-м в Швеции.

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