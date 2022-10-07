Рой Джонс: «Исключить бокс из олимпийской программы — это преступление»

Легендарный американский боксер Рой Джонс
написал письмо в Международный олимпийский комитет, а позднее изложил его суть в соцсетях:
Рой ДжонсаЛегенда профессионального боксаМОК угрожает всему нашему виду спорта. Убрать бокс из программы Олимпиады — это настоящее преступление. Я бы посоветовал членам МОК прислушаться к IBA, которая в данный период времени делает все, чтобы бокс развивался. Я призываю Международный олимпийский комитет прислушаться к боксерскому сообществу. Бокс должен быть в программе Олимпиад
Накануне стало известно, что МОК планирует убрать бокс из программы Олимпиады в 2028 году, которая состоится в Лос-Анджелесе.
Напомним, что бокс присутствовал практически на всех играх, начиная с 1904 года. Исключением стала только Олимпиада, проводящаяся в 1912-м в Швеции.