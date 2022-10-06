Боб Арум: «Бой Фьюри и Усика может состояться в конце февраля»

, являющийся спортивным промоутером, рассказал , когда может состояться поединок между

Боб Арум Спортивный промоутер Я очень часто контактирую с менеджером Усика Эгисом Климасом, и он говорит, что их команда не отказывается от боя с Фьюри. Также Климас сообщил, что уже сейчас подбирает удобное место для проведения поединка. Думаю, что бой Фьюри и Усика может состояться в конце февраля

Александр Усик после второй победы над Энтони Джошуа вызвал Тайсона Фьюри на очный поединок, однако боксеры не смогли договориться о бое.

Накануне «цыганский король» бросил вызов Дереку Чисоре, которого уже дважды нокаутировал в своей карьере.