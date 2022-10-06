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    Боб Арум: «Бой Фьюри и Усика может состояться в конце февраля»

    Бокс/ММА Бокс Тайсон Фьюри Энтони Джошуа WBC WBO WBA IBF
    Боб Арум, являющийся спортивным промоутером, рассказал, когда может состояться поединок между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком.

    Тайсон Фьюри
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    Тайсон Фьюри

  • Боб Арум
  • Спортивный промоутер
  • Я очень часто контактирую с менеджером Усика Эгисом Климасом, и он говорит, что их команда не отказывается от боя с Фьюри. Также Климас сообщил, что уже сейчас подбирает удобное место для проведения поединка. Думаю, что бой Фьюри и Усика может состояться в конце февраля

    • Александр Усик после второй победы над Энтони Джошуа вызвал Тайсона Фьюри на очный поединок, однако боксеры не смогли договориться о бое.

    Накануне «цыганский король» бросил вызов Дереку Чисоре, которого уже дважды нокаутировал в своей карьере.

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