Олейник о проигрыше Латифи: «Он переводил меня в партер и просто тянул время»

Российский профессиональный боец смешанных единоборствв своих соцсетях дал комментарий о своем поединке против Илира Латифи.

Илир Латифи Боец UFC Илир крайне неудобный соперник. Он переводил меня партер и просто тянул время, ничего не делая при этом. Но, несмотря на неудачу, я не собираюсь заканчивать карьеру. Я еще чувствую в себе силы

Алексей Олейник на прошедшем турнире UFC Vegas 61 проиграл Илиру Латифи единогласным решением судей в рамках поединка в тяжелом весе.

На данный момент россиянину 45 лет. Всего в активе Олейника 60 побед, одна ничья и 17 поражений в профессиональной карьере.