Порье и Чендлер получили шанс подобраться к титульному поединку. После их боя в чемпионской гонке останется только один

Дана Уайт дает обоим бойцам надежду на очередной титульный поединок

Каждый из них уже дрался за пояс, но стать чемпионом не удалось никому

На данный момент Майкл Чендлер и Дастин Порье являются топовыми бойцами легкой весовой категории UFC. Причем не так давно каждый из них уже имел возможность стать чемпионом в, возможно, самом конкурентом дивизионе организации.

Чендлер является выходцем из Bellator и во втором по значимости промоушене 36-летний американец был обладателем пояса в категории до 70,3 килограмм. Майкл выступает в UFC не так давно, но своим нокаутом в первом раунде в дебютном поединке с Дэном Хукером он очень сильно привлек к себе внимание со стороны Даны Уайта.

Чендлер резко поднялся в рейтинге легковесов и руководство организации и вовсе решило ему устроить титульное противостоянии с Чарльзом Оливейрой. Майкл довольно неплохо смотрелся и сумел показать настоящее шоу в бою с бразильцем, но стать новым чемпионом в тот вечер ему не удалось.

В самом начале второго раунда Чарльз опрокинул Чендлера на канвас, а потом сумел финишировать его. Далее Майклу устроили поединок с Джастином Гейджи, но и в нем экс-чемпион Bellator потерпел поражение.

Джастин Гейджи vs Майкл Чендлер: Вспоминаем бой

Теперь же, чтобы рассчитывать на еще один шанс сразиться за пояс, Чендлеру необходима только победа. Но и Порье явно не настроен проигрывать в предстоящем поединке, потому что ему тоже нужно закрывать свое предыдущее поражение.

В декабре прошлого года Дастин на UFC 269 в титульном бою дрался с тем же Чарльзом Оливейрой и так же, как и Майкл Чендлер, он потерпел досрочное поражение. В отличие от своего предстоящего соперника Порье удалось продержаться чуть дольше и его проигрыш случился не в начале второго раунда, а на старте третьего.

Но если ли для Майкла это был первый титульный поединок в UFC, то вот Дастин ранее дрался с Хабибом Нурмагомедовым, которого тоже не сумел победить. Далеко не каждому бойцу выпадает столько возможностей завоевать чемпионский пояс, но надо признать, что Порье до сих пор на хорошем счету в промоушене.

Правда на этот раз для каждого из них это, вероятнее всего, будет последний шанс заполучить трофей. Чендлеру уже 36 лет и, очевидно, что спустя некоторое время в его карьере начнется явный спад.

Что касается Дастина, то после очередной неудачи его просто-напросто могут списать со счетов. Даже у хороших бойцов кредит доверия не бесконечен и, пожалуй, в этом плане исключением является, наверное, только Конор Макгрегор.

Порье пытается раскрутить бой с Чендлером

Майкл Чендлер globallookpress.com

Накануне в одном из своих интервью Дастин Порье и вовсе заявил, что его поединок против Майкла Чендлера станет самым громким событием в 21 веке. Конечно, сказанные им слова вызывает много сомнений и данное противостояние уж точно нельзя назвать боем столетия.

Таковым оно не является хотя бы потому, что перед Чендлером и Порье на турнире UFC 280 в титульной схватке сойдутся Чарльз Оливейра и Ислам Махачев. Очевидно, что к главному событию вечера в Абу-Даби будет приковано гораздо больше внимания, чем к ноябрьскому противостоянию второго и пятого номера рейтинга.

Порье пытается раскрутить свой бой так, как это делает Макгрегор, но надо признать, что до Конора в плане медийности ему еще очень далеко. К тому же, Дастин и Майкл довольно уважительно относятся друг к другу и поэтому такого ажиотажа к их поединку и нет. Вот, что сказал сам Чендлер по поводу этой встречи:

Майкл Чендлер Экс-чемпион Bellator в легком весе Это будет очень непростой поединок для меня. Надо признать, что у Порье очень крепкий подбородок и поэтому нокаутировать его практически невозможно. Для каждого из нас бой будет сложным и, пускай, победит сильнейший

Очевидно, что никакой вражды между соперниками нет и, как правило, на такие поединки фанаты смешанных единоборств обращают меньше внимания.

У кого больше шансов на победу?

Чарльз Оливейра vs Дастин Порье: Вспоминаем бой

Вопрос о том, кто же все-таки победит в этом противостоянии довольно сложный. Надо признать, что и один, и второй являются большими мастерами, которые обладают мощнейшим нокаутирующим ударом. Но при этом Порье и Чендлер еще и неплохо борются.

У экс-чемпиона Bellator в активе семь побед в карьере сабмишном. Дастин же в одном из эпизодов почти сумел задушить того же Хабиба Нурмагомедова, и на его счету шесть выигранных поединков при помощи удушающих и болевых приемов.

Но с большей долей вероятностью бой Чендлера и Порье пройдет именно в стойке. Это может гарантировать тот факт, что у данных соперников на двоих 26 побед нокаутами. Пожалуй, с небольшим преимуществом предпочтение в предстоящем бою можно будет отдать именно Дастину.

Действительно, как сказал Чендлер, у Порье очень крепкий подбородок и в последний раз его отправляли в нокаут еще в 2016 году. А вот, что касается Майкла, то здесь все не так однозначно. Несмотря на свои внушительные габариты, экс-чемпион Bellator не очень устойчив на ногах.

И это наглядно было видно в его двух последних поединках с Оливейрой и Гейджи, в которых Майкл падал на канвас после не самых сильных попаданий со стороны своих соперников.

Очевидно, что в преддверии боя с Порье 36-летнему американцу крайне важно поработать над защитой, ведь, в противном случае, Чендлер рискует вновь проиграть досрочно. Есть ли в данном поединке Майкл уступит нокаутом, то он не только не получит второго шанса сразиться за пояс, но и вовсе может потерять свои позиции в рейтинге.