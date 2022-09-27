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    Александр Гвоздик: «Уайлдер для Усика гораздо опаснее, чем Джошуа»

    Бокс/ММА Бокс Энтони Джошуа WBC WBO WBA IBF
    Экс-чемпион мира по боксу в полутяжелом весе Александр Гвоздик дал комментарий по поводу потенциального поединка между своим соотечественником Александром Усиком и Деонтеем Уайлдером.

    Деонтей Уайлдер
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    Деонтей Уайлдер

  • Александр Гвоздик
  • Экс-чемпион мира по боксу в полутяжелом весе
  • Посмотрите на Уайлдера. Его удар гораздо сильнее, чем у Джошуа. Да и бою с Фьюри он показал себя очень неплохо. Думаю, что Деонтей может доставить Александру немало проблем. Он гораздо опаснее, чем Джошуа

    • Александр Усик в своем последнем поединке раздельным решением судей одолел Энтони Джошуа во второй раз в своей карьере. На данный момент украинский тяжеловес имеет на руках пять поясов.

    Деонтей Уайлдер является экс-чемпионом мира в тяжелом весе по версии WBC. Всего в активе американца 42 победы, 2 поражения и одна ничья.

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