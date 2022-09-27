Александр Гвоздик: «Уайлдер для Усика гораздо опаснее, чем Джошуа»

Экс-чемпион мира по боксу в полутяжелом веседал комментарий по поводу потенциального поединка между своим соотечественником

Александр Гвоздик Экс-чемпион мира по боксу в полутяжелом весе Посмотрите на Уайлдера. Его удар гораздо сильнее, чем у Джошуа. Да и бою с Фьюри он показал себя очень неплохо. Думаю, что Деонтей может доставить Александру немало проблем. Он гораздо опаснее, чем Джошуа

Александр Усик в своем последнем поединке раздельным решением судей одолел Энтони Джошуа во второй раз в своей карьере. На данный момент украинский тяжеловес имеет на руках пять поясов.

Деонтей Уайлдер является экс-чемпионом мира в тяжелом весе по версии WBC. Всего в активе американца 42 победы, 2 поражения и одна ничья.