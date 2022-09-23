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    Джозеф Паркер: «Я стану первым боксером, кто победит Джо Джойса»

    Бокс/ММА Бокс Энтони Джошуа WBC WBO WBA IBF
    Австралийский профессиональный боксер Джозеф Паркер поделился ожиданиями от предстоящего поединка против британца Джо Джойса.

    Джозеф Паркер
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    Джозеф Паркер

  • Джозеф Паркер
  • Чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBO Inter-Continental
  • Я буду первым, кто сумеет победить его. Думаю, что мы сможем встретиться в реванше и победа вновь будет за мной. Джойс сильно бьет и наносит много ударов, но меня это не остановит. В этом бою его ничто не спасет от поражения

    • Титульный поединок за звание чемпиона мира по боксу в тяжелом весе по версиям WBC Silver и WBO International между Джо Джойсом и Джозефом Паркером состоится в ночь с 24 на 25 сентября.

    На счету британца 14 побед на профессиональном ринге и ни единого поражения, тогда как в активе Паркера есть 2 проигрыша от Энтони Джошуа и Диллиана Уайта.

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