Джозеф Паркер: «Фьюри просто сомнет Джошуа. У Энтони мало шансов»

Экс-чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBOдал комментарий по поводу потенциального поединка между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа.

Джозеф Паркер Экс-чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBO К стилю Фьюри очень тяжело привыкнуть. У него необычная манера ведения поединков. Я думаю, что Тайсон просто сомнет Джошуа. У Джошуа шансов практически нет. Думаю, что открытая тактика может грозить Энтони нокаутом. Если же будет действовать вторым номером, то, возможно, дотянет до решения судей

Предварительная дата поединка между Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри назначена на 3 декабря. В данной встрече на кону будет стоять пояс чемпиона мира по версии WBC.

«Цыганский король» еще ни разу не проигрывал в свой карьере. На счету Тайсона Фьюри 32 победы и одна ничья. Энтони Джошуа сейчас на серии из двух поражений кряду.