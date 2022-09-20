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    Джозеф Паркер: «Фьюри просто сомнет Джошуа. У Энтони мало шансов»

    Бокс/ММА WBC WBO IBF Бокс Тайсон Фьюри Энтони Джошуа
    Экс-чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBO Джозеф Паркер дал комментарий по поводу потенциального поединка между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа.

    Джозеф Паркер
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    Джозеф Паркер

  • Джозеф Паркер
  • Экс-чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBO
  • К стилю Фьюри очень тяжело привыкнуть. У него необычная манера ведения поединков. Я думаю, что Тайсон просто сомнет Джошуа. У Джошуа шансов практически нет. Думаю, что открытая тактика может грозить Энтони нокаутом. Если же будет действовать вторым номером, то, возможно, дотянет до решения судей

    • Предварительная дата поединка между Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри назначена на 3 декабря. В данной встрече на кону будет стоять пояс чемпиона мира по версии WBC.

    «Цыганский король» еще ни разу не проигрывал в свой карьере. На счету Тайсона Фьюри 32 победы и одна ничья. Энтони Джошуа сейчас на серии из двух поражений кряду.

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