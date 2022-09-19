Фрэнсис Нганну: «Я хочу получить бой с Тайсоном Фьюри»

Действующий чемпион UFC в тяжелом весев очередной раз напомнил , что готов провести поединок против

Фрэнсис Нганну Чемпион UFC в тяжелом весе От UFC не поступало никакого предложения. Новый контракт еще не подписан. Я никуда не тороплюсь и готов ждать. Но я по-прежнему хочу подраться с Тайсоном Фьюри. Надеюсь, что в моем новом контракте будет прописан пункт о проведении подобных боев

На данный момент Фрэнсис Нганну приостановил свои выступления в UFC. Камерунский боец в последний раз дрался в январе текущего года.

В рамках первой защиты титула чемпиона Фрэнсис по итогам пяти раундов одолел Сирила Гана. Всего в активе Нганну 17 побед и 3 поражения в профессиональной карьере.