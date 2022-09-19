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    Фрэнсис Нганну: «Я хочу получить бой с Тайсоном Фьюри»

    Бокс/ММА Бокс Тайсон Фьюри WBC WBO WBA IBF ММА UFC
    Действующий чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну в очередной раз напомнил, что готов провести поединок против Тайсона Фьюри.

    Фрэнсис Нганну
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    Фрэнсис Нганну

  • Фрэнсис Нганну
  • Чемпион UFC в тяжелом весе
  • От UFC не поступало никакого предложения. Новый контракт еще не подписан. Я никуда не тороплюсь и готов ждать. Но я по-прежнему хочу подраться с Тайсоном Фьюри. Надеюсь, что в моем новом контракте будет прописан пункт о проведении подобных боев

    • На данный момент Фрэнсис Нганну приостановил свои выступления в UFC. Камерунский боец в последний раз дрался в январе текущего года.

    В рамках первой защиты титула чемпиона Фрэнсис по итогам пяти раундов одолел Сирила Гана. Всего в активе Нганну 17 побед и 3 поражения в профессиональной карьере.

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