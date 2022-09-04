Профессиональный мексиканский боксер, являющийся обязательным претендентом на титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBA, высказался о грядущем бое с

Хильберто Рамирес Экс-чемпион мира по боксу по версии WBO во втором среднем весе Я хочу стать примером для многих людей. Я проделал большой путь и завоевал титул чемпиона мира в среднем весе. Теперь мне предстоит новый вызов. Я побью Бивола и верну пояс в Мексику. Это будет месть за Сауля Альвареса

Хильберто Рамирес ранее был чемпионом мира во втором среднем весе по версии WBO. В 2019 году мексиканец дебютировал в полутяжелом дивизионе.

В своем последнем поединке Рамирес нокаутировал в четвертом раунде Доминика Безеля. Всего в активе Хильберто 44 победы и ни одного поражения на профессиональном ринге.