Профессиональный мексиканский боксер Хильберто Рамирес
, являющийся обязательным претендентом на титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBA, высказался
о грядущем бое с Дмитрием Биволом
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Хильберто РамиресЭкс-чемпион мира по боксу по версии WBO во втором среднем весеЯ хочу стать примером для многих людей. Я проделал большой путь и завоевал титул чемпиона мира в среднем весе. Теперь мне предстоит новый вызов. Я побью Бивола и верну пояс в Мексику. Это будет месть за Сауля Альвареса
Хильберто Рамирес ранее был чемпионом мира во втором среднем весе по версии WBO. В 2019 году мексиканец дебютировал в полутяжелом дивизионе.
В своем последнем поединке Рамирес нокаутировал в четвертом раунде Доминика Безеля. Всего в активе Хильберто 44 победы и ни одного поражения на профессиональном ринге.