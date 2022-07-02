Конкуренция в полусреднем весе становится все серьезнее. У Усмана появился еще один соперник помимо Чимаева

Количество претендентов на титул возрастает, а дивизион набирает все большую популярность

К Усману в очередь выстраиваются сразу несколько бойцов, а дивизион становится все популярнее

В последние несколько месяцев полусредний дивизион UFC становится все интереснее. Не так давно, как об одном из претендентов на пояс, заявил о себе Хамзат Чимаев после яркой победы над Гилбертом Бернсом. Чуть позднее 16 апреля Белал Мухаммад единогласным решением судей одолел Висенте Люке.

После успеха американский боец иранского происхождения заявил, что тоже хочет драться с Усманом. Желание Белала вполне объяснимо, ведь сейчас он идет на серии из семи выигранных поединков кряду. Не против подраться за титул и Ник Диас, который в своем последнем бою проиграл нокаутом экс-чемпиону этого же дивизиона Робби Лоулеру.

Камару Усман globallookpress.com

О том, кто станет следующим претендентом на пояс, будет известно только после турнира UFC 278. На нем в титульном поединке встретятся Камару Усман и Леон Эдвардс. Если нигериец вновь защитит свой пояс, то, очевидно, что в ближайшем будущем ему придется нелегко.

К нему уже выстроились в очередь несколько топовых соперников. Камару не молодеет и на данный момент действующему чемпиону 35 лет. Тем не менее, Усман провел уже 5 успешных кряду. Но помимо Белала Мухаммада, Хамзата Чимаева и ветерана Ника Диаса у действующего чемпиона появился еще один конкурент.

Рахмонов стремительно ворвался в десятку сильнейших бойцов полусреднего дивизиона

Шавкат Рахмонов — Казахский Терминатор в UFC

Шавкат Рахмонов подписал контракт с UFC только в 2020 году. Однако за это время казахстанский боец уже успел заявить о себе очень громко. В самом сильном промоушене планеты Шавкат провел 4 поединка и во всех одержал победы. При этом Рахмонов ни разу не доводил дело решения судей.

Всех четырех соперников он одолел досрочно. Уже сейчас казахстанец заявляет о том, что готов стать чемпионом в полусреднем весе. Некоторые профессиональные бойцы считают, что у Рахмонова большое будущее. Вот, что сказал действующий чемпион UFC в легчайшем дивизионе Алджамейн Стерлинг:

Алджамейн Стерлинг Чемпион UFC в легчайшем весе Он очень крутой боец. Я считаю, что Шавкат заслуживает место в первой десятке. Возможно, его уровень сопоставим даже с бойцами из топ-5. У Рахмонова удар сильнее, чем у Чимаева. Да и к тому же, в последнем бою он просто не заметил своего соперника. Грэпплинг у Рахмонова точно не хуже, чем у Чимаева. Сложно представить, как теперь будут развиваться события в этом дивизионе. Но сейчас полусредний вес становится все более популярным

Не остался в стороне и экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко. По мнению «Шторма», казахстанский боец уже сейчас готов драться с Ковингтоном, Чимаевым и даже Усманом.

Александр Шторм Экс-чемпион Bellator в среднем весе У него большой потенциал. С каждым месяцем Рахмонов становится только сильнее и это видно в его поединках. Думаю, что Шавкат может посоперничать с тем же Чимаевым или Ковингтоном. Возможно, он окажет хорошее сопротивление даже Усману. Однако к таким соперникам нужна более серьезная подготовка

На данный момент Рахмонов занимает десятую строчку в полусреднем дивизионе, однако в случае очередного успеха он может подняться гораздо выше.

Рахмонов легко прошел Мэгни и готов двигаться дальше

Шавкат Рахмонов и Нил Мэгни globallookpress.com

Встреча против Нила Мэгни на турнире UFC Vegas 57 была пока что самой важной в карьере казахстанского бойца. Американец уже давно находится в топ-15 рейтинга полусреднего дивизиона. Казалось, что он станет настоящим камнем преткновения для Рахмонова. Тем не менее, Нил не смог оказать практически никакого сопротивления своему оппоненту. В конце второго раунда Рахмонов поймал своего соперника на удушающий прием.

Мэгни нужно было продержаться совсем немного. Нил не дотерпел до свистка буквально 2 секунды и в итоге он сдался. Для казахстанского бойца эта победа стала 15-й в карьере и четвертой в UFC. При этом на счету Рахмонова нет еще ни одного поражения. Вот как прокомментировал свой успех казахстанец после поединка:

Шавкат Рахмонов Боец UFC Он хороший соперник. Но мне не хотелось форсировать события. Я спокойно работал и выжидал своего шанса. Я итак понимал, что выиграю этот бой

Уже сейчас Шавкат выбрал несколько потенциальных соперников, с кем хотел бы встретиться в ближайшее время. Первыми на очереди являются Стивен Томпсон, Хорхе Масвидаль и Ник Диас. С точки зрения карьерного роста поединок с последним из этого списка вряд ли имеет какого-то смысла. Ника Диаса давно нет в рейтинге и его уровень уже не тот, что раньше.

А вот бой с Масвидалем или Томпсоном — это очень интересный шаг. Каждый из этих бойцов дважды дрался за титул. К тому же, они сейчас в рейтинге находятся выше Рахмонова и поэтому победа над таким соперником может позволить сразу ворваться в топ-5. В любом случае, следующий оппонент казахстанского бойца будет по уровню явно выше, чем побежденный Нил Мэгни.