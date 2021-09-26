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    Усик: Бой с Джошуа прошел именно так, как я предполагал

    Бокс WBO WBA IBF Энтони Джошуа
    Чемпион WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик прокомментировал победу над Энтони Джошуа.

    Александр Усик
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    Александр Усик

    Усик победил Джошуа единогласным решением судей: 117-112, 116-112, 115-113.

    «Это значит очень много для меня. Бой прошел именно так, как и и предполагал. Было несколько моментов, когда Джошуа зажимал меня, но это незначительные вещи.

    Не было задачи остановить бой в 12-м раунде. Сначала я хотел это сделать, попал, кинулся, но мой тренер привел меня в чувства.

    Сегодня наша с женой годовщина — 12 лет назад в этот день я сделал ей предложение. На данный момент я хочу домой, потому что я готовился к этому поединку с января и был мало со своей семьей, со своими детьми.

    Я хочу наблюдать, как они балуются, кричат, пачкают одежду. Сейчас я не думаю о реванше.

    Это была еще не самая моя лучшая версия», — цитирует Усика ua.tribuna.com.

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