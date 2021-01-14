Боксер Ковалев провалил допинг-тест

Сергей Ковалев
globallookpress.com
Как сообщает «РИА Новости», тест 37-летнего россиянина дал положительный результат на синтетический тестостерон.
«Мы знаем о неблагоприятной информации VADA. Сергей Ковалев доказал, что является чистым бойцом на протяжении многих лет, тестируясь в VADA.
И именно по его настоянию был заключен контракт с VADA на предстоящий бой, как и многие предыдущие.
Сергей утверждает, что намеренно не принимал никаких запрещенных веществ. Мы позаботились о том, чтобы проверить его добавки, и просим VADA проверить его пробу Б», — цитирует агентство источник в команде Ковалева.
30 января должен состояться бой Ковалева против Бектемира Меликузиева из Узбекистана.