Боксер Ковалев провалил допинг-тест

Бывшему чемпиону WBA (Super), WBO, IBF в полутяжелом весе россиянинапришло уведомление от Ассоциации добровольного тестирования на допинг (VADA) о положительном допинг-тесте.

Как сообщает «РИА Новости», тест 37-летнего россиянина дал положительный результат на синтетический тестостерон.

«Мы знаем о неблагоприятной информации VADA. Сергей Ковалев доказал, что является чистым бойцом на протяжении многих лет, тестируясь в VADA.

И именно по его настоянию был заключен контракт с VADA на предстоящий бой, как и многие предыдущие.

Сергей утверждает, что намеренно не принимал никаких запрещенных веществ. Мы позаботились о том, чтобы проверить его добавки, и просим VADA проверить его пробу Б», — цитирует агентство источник в команде Ковалева.

30 января должен состояться бой Ковалева против Бектемира Меликузиева из Узбекистана.