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    • Хабиб: Лучшие в мире боксеры? Сейчас это Усик, Ломаченко и Канело Альварес
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    Хабиб: Лучшие в мире боксеры? Сейчас это Усик, Ломаченко и Канело Альварес

    Бокс
    Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов назвал боксеров, которые по его мнению лучшие в мире на данный момент.

    Хабиб Нурмагомедов
    Хабиб Нурмагомедов

    «Лучшие в мире? Прямо сейчас это Александр Усик, Василий Ломаченко и Канело Альварес. Три человека. Нет, четыре — еще Тайсон Фьюри. Но очень сложно решить, кто из них лучше.

    Очень хочу увидеть бой Усик — Фьюри, хороший будет поединок. Усик хорош техникой и навыками, Фьюри тоже очень силен. Но у Усика отличная работа ног и физическая готовность. Он не похож на других тяжеловесов», — цитирует Нурмагомедова Sky Sports.

    Ранее Хабиб защитил чемпионский титул UFC в легком весе, победив Джастина Гэтжи удушающим приемом. 0

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