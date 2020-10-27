Хабиб: Лучшие в мире боксеры? Сейчас это Усик, Ломаченко и Канело Альварес

Хабиб Нурмагомедов
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«Лучшие в мире? Прямо сейчас это Александр Усик, Василий Ломаченко и Канело Альварес. Три человека. Нет, четыре — еще Тайсон Фьюри. Но очень сложно решить, кто из них лучше.
Очень хочу увидеть бой Усик — Фьюри, хороший будет поединок. Усик хорош техникой и навыками, Фьюри тоже очень силен. Но у Усика отличная работа ног и физическая готовность. Он не похож на других тяжеловесов», — цитирует Нурмагомедова Sky Sports.
Ранее Хабиб защитил чемпионский титул UFC в легком весе, победив Джастина Гэтжи удушающим приемом. 0