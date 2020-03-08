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    Хелениус нокаутировал Ковнацки в США

    Бокс WBA
    В США прошел бой за вторую строчку рейтинга WBA в супертяжелом весе, в котором сразились поляк Адам Ковнацки и финн Роберт Хелениус.

    Хелениус нанес Ковнацки первое поражение в карьере
    Хелениус нанес Ковнацки первое поражение в карьере

    В четвертом раунде Ковнацки упал на ринг после короткого бокового слева, но рефери не засчитал нокдауна, посчитав, что поляк поскользнулся. Хелениус сразу же ринулся на добивание и снова отправил на настил соперника, а затем выбросил множество ударов в голову Ковнацки и рефери принял решение остановить бой.

    Для Ковнацки это первое поражение в карьере при 20 победах (15 раз — досрочные). Хелениус успел провести 33 поединка, в которых одержал 30 побед и потерпел три поражения. 0

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