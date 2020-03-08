Хелениус нокаутировал Ковнацки в США

В США прошел бой за вторую строчку рейтингав супертяжелом весе, в котором сразились поляки финн

В четвертом раунде Ковнацки упал на ринг после короткого бокового слева, но рефери не засчитал нокдауна, посчитав, что поляк поскользнулся. Хелениус сразу же ринулся на добивание и снова отправил на настил соперника, а затем выбросил множество ударов в голову Ковнацки и рефери принял решение остановить бой.

Для Ковнацки это первое поражение в карьере при 20 победах (15 раз — досрочные). Хелениус успел провести 33 поединка, в которых одержал 30 побед и потерпел три поражения. 0