Поветкин: Выйду на ринг только побеждать

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBA Regularподелился мыслями о поединке с

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«Я очень рад, что проведу бой против Диллиана Уайта. Давно шли разговоры об этом, но, видимо, что-то не складывалось раньше. Диллиан хороший, сильный боксер, будет интересно с ним побоксировать. Не буду делать громких заявлений, я выйду на ринг только побеждать, и 2 мая зрителей ждет хороший красивый бокс», — цитирует Поветкина промоутерская компания «Мир бокса».

Напомним, бой Поветкина и Уайта был официально подтверждён. Уже 4 марта бойцы проведут пресс-конференцию. 0