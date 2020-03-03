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    Поветкин: Выйду на ринг только побеждать

    Бокс Александр Поветкин
    Бывший чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBA Regular Александр Поветкин поделился мыслями о поединке с Диллианом Уайтом.

    Александр Поветкин
    Александр Поветкин

    «Я очень рад, что проведу бой против Диллиана Уайта. Давно шли разговоры об этом, но, видимо, что-то не складывалось раньше. Диллиан хороший, сильный боксер, будет интересно с ним побоксировать. Не буду делать громких заявлений, я выйду на ринг только побеждать, и 2 мая зрителей ждет хороший красивый бокс», — цитирует Поветкина промоутерская компания «Мир бокса».

    Напомним, бой Поветкина и Уайта был официально подтверждён. Уже 4 марта бойцы проведут пресс-конференцию. 0

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