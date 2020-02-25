Уайлдер воспользовался правом на реванш с Фьюри

Американский боксерсообщил, что решил воспользоваться опцией на проведение реванша с британцем. Соответствующий пункт был прописан в контракте.

«Мы собираемся воспользоваться этой возможностью и с нетерпением ждем. Я воин и настоящий чемпион, я всегда так сражаюсь. Мы точно воспользуемся опцией. Бой пройдет летом», — цитирует Уайлдера espn.com.

Это будет уже третий бой Уайлдера и Фьюри. Первый поединок состоялся в декабре 2018 года. Тогда судьи зафиксировали ничью.

Второй бой прошел 22 февраля, в котором Фьюри победил Уайлдера в бою за пояс чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC. В седьмом раунде команда американца выбросила на ринг полотенце, признав поражение. В течение 30 дней Уайлдер мог запросить незамедлительный реванш.

В послужном списке Уайлдера 42 победы (41 нокаутом), одно поражение и одна ничья. 31-летний Фьюри не знает поражений на профессиональном ринге, в его активе 30 побед (21 нокаутом) и одна ничья. 0