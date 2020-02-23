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    Фьюри нокаутировал Уайлдера

    Бокс WBC
    В Лас-Вегасе (США) состоится бой-реванш между американцем Деонтеем Уайлдером и британцем Тайсоном Фьюри. На кону стоял пояс WBC, которым владел Уайлдер.

    Фьюри нокаутировал Уайлдера
    Фьюри нокаутировал Уайлдера

    Поединок завершился в седьмом раунде после того, как угол 34-летнего американца выбросил полотенце на настил. Тренер Уайлдер решил не рисковать здоровьем своего боксера.

    В четвертом раунде Фьюри в первый раз отправил соперника в нокдаун. В пятом раунде Уайлдер также оказался на настиле ринга, но смог подняться.

    В седьмом раунде Фьюри снова зажал соперника у канатов. После этого рефери остановил избиение и завершил бой, присудив Уайлдеру победу нокаутом.

    Теперь в активе 31-летнего британца 30 побед и 1 ничья. 34-летний американец потерпел первое поражение в карьере. Также у него 42 победы и 1 ничья.

    Напомним, что Уайлдер и Фьюри уже встречались на ринге в декабре 2018 года. Тот бой завершился вничью. 0

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