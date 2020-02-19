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    Гассиев отказался от боя с Форрестом из-за разногласий внутри команды

    Бокс IBF WBA
    Бывший чемпион мира по версиям IBF и WBA Мурат Гассиев сообщил об отказе от боя с американцем Джерри Форрестом.

    Мурат Гассиев
    Мурат Гассиев

    Решение связано с плохой подготовкой россиянина и разногласиями внутри команды.

    «С большим разочарованием сообщаю, что несколько дней назад мною и тренером Абелем Санчесом было принято решение отказаться от боя с Джерри Форрестом 29 февраля.

    Я здоров и тренируюсь, но в результате некоторых разногласий внутри нашей команды, подготовка к бою не была организована должным образом, что лишило меня возможности пройти полный тренировочный лагерь.

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    • Выход на бой неподготовленным, был бы неуважением к болельщикам, сопернику и DAZN. Надеюсь, что после разрешения всех спорных вопросов будет объявлена новая дата боя и я смогу порадовать своих болельщиков. Спасибо за поддержку», — написал боксер на своей странице в Instagram. 0

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