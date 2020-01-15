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    Российский чемпион мира Беспутин провалил допинг-тест

    Бокс WBA
    Чемпион мира по версии WBA в полусреднем весе россиянин Александр Беспутин провалил допинг-тест, сообщает ТАСС.

    Беспутин выступает в США
    Беспутин выступает в США

    Беспутин 1 декабря 2019 года завоевал чемпионский пояс, победив соотечественника Раджаба Бутаева единогласным решением судей. После поединка спортсмен прошёл допинг-контроль. Именно эта проба дала положительный результат на препарат лигандрол.

    Лигандрол является селективным модулятором андрогенных рецепторов и помогает увеличить мышечную массу. Препарат по своим действиям схож с анаболическими стероидами, однако имеет меньше побочных эффектов.

    На счету 28-летнего Беспутина 14 побед (9 нокаутом) и ни одного поражения на профессиональном ринге. Все его поединки прошли в США. 0

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