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    Бой Головкина и Шереметы пройдет в Чикаго

    Бокс IBF
    По данным BoxingScene, казахский боксер Геннадий Головкин проведет бой против поляка Камила Шереметы. Сообщается, что поединок состоится в Чикаго.

    Геннадий Головкин
    Геннадий Головкин

    Известно, что место проведения боя выбрано не случайно. В Чикаго имеется большая диаспора поляков, поэтому агенты Шереметы специально выбрали этот город. Ожидается, что боксеры проведут бой 28 марта.

    Напомним, что Геннадий Головкин является чемпионом мира IBF и IBO в среднем весе. В последний раз он дрался в октябре с украинцем Сергеем Деревянченко. Это была сороковая победа казаха. На его счету также одно поражение и одна ничья. У Шереметы 21 поединок и все завершились победой. 0

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