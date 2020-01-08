Бой Головкина и Шереметы пройдет в Чикаго

По данным BoxingScene, казахский боксерпроведет бой против поляка. Сообщается, что поединок состоится в Чикаго.

Известно, что место проведения боя выбрано не случайно. В Чикаго имеется большая диаспора поляков, поэтому агенты Шереметы специально выбрали этот город. Ожидается, что боксеры проведут бой 28 марта.

Напомним, что Геннадий Головкин является чемпионом мира IBF и IBO в среднем весе. В последний раз он дрался в октябре с украинцем Сергеем Деревянченко. Это была сороковая победа казаха. На его счету также одно поражение и одна ничья. У Шереметы 21 поединок и все завершились победой. 0