Мейвезер анонсировал свое возвращение на ринг

Экс-чемпион мира в нескольких весовых категорияханонсировал свое возвращение.

«Возвращаюсь к работе в 2020 году», — написал 42-летний спортсмен в Instagram.

Напомним, Мейвезер объявил о завершении карьеры в сентябре 2015 года после победы над соотечественником Андре Берто.

Впоследствии американец провел еще два поединка: в августе 2017 года против бойца UFC Конора Макгрегора, а в декабре 2018-го — выставочный бой с японским кикбоксером Теншином Насукавой. Оба раза боксер одержал победы. Отметим, Мейвезер выиграл все свои 50 боев в профессиональной карьере. 0