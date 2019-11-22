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    Мейвезер анонсировал свое возвращение на ринг

    Бокс Флойд Мейуэзер
    Экс-чемпион мира в нескольких весовых категориях Флойд Мейвезер-младший анонсировал свое возвращение.

    Флойд Мейвезер-младший
    Флойд Мейвезер-младший

    «Возвращаюсь к работе в 2020 году», — написал 42-летний спортсмен в Instagram.

    Напомним, Мейвезер объявил о завершении карьеры в сентябре 2015 года после победы над соотечественником Андре Берто.

    Впоследствии американец провел еще два поединка: в августе 2017 года против бойца UFC Конора Макгрегора, а в декабре 2018-го — выставочный бой с японским кикбоксером Теншином Насукавой. Оба раза боксер одержал победы. Отметим, Мейвезер выиграл все свои 50 боев в профессиональной карьере. 0

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