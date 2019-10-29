Фьюри готов дебютировать в MMA

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Тайсон Фьюри 31 октября планирует провести дебют в рестлинг-шоу WWE, а в будущем выступить и в MMA.

«После WWE у меня есть в планах что-то побольше. Вы можете увидеть меня в ММА уже в этом году. Я общался с Конором Макгрегором, он готов тренировать меня. Это будет здорово. Он сказал, что как только я буду готов, то могу приезжать в Дублин и мы будем начинать. Так что не могу дождаться этой возможности», — приводит слова Фьюри MMA Fighting.

Британец в следующем боксерском поединке должен повторно встретиться с Уайлдером. Бой состоится 22 февраля 2020 года в Лондоне. 0