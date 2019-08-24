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    Усик отказался от боя с россиянином Федосовым

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    Украинский боксер Александр Усик объяснил, почему не захотел проводить бой с соперником из России Андреем Федосовым.

    Александр Усик
    Александр Усик

    Изначально планировалось, что в дебютном бою в тяжелом весе Усик встретится с камерунцем Карлосом Такамом, но в итоге поединок был отменен из-за травмы украинца.

    «Была информация, что соперником станет Андрей Федосов. Нет, он не будет моим соперником. Почему? Еще перед этим обсуждали, что оппонентом будет, например, Александр Поветкин... Я говорил, что я не хочу боксировать с этими ребятами, потому что это обязательно переведут в политическую плоскость, и друг друга будут обзывать грубыми словами. Это меня не устраивает, это мне не нужно.

    Естественно, я отказался и от того, и от того поединка. Потому что я не хочу этой грязи. Я нормально отношусь к этим ребятам, к их семьям и вообще к ним.

    Не надо никакого хайпа: "Вот, Усик отказался боксировать с русским, какой он красавец"... Да никакой он не красавец, просто не хочу того ... что будет литься с обеих сторон», — отметил Усик на своей странице в Instagram. 0

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