Усик отказался от боя с россиянином Федосовым

Украинский боксеробъяснил, почему не захотел проводить бой с соперником из России

Изначально планировалось, что в дебютном бою в тяжелом весе Усик встретится с камерунцем Карлосом Такамом, но в итоге поединок был отменен из-за травмы украинца.

«Была информация, что соперником станет Андрей Федосов. Нет, он не будет моим соперником. Почему? Еще перед этим обсуждали, что оппонентом будет, например, Александр Поветкин... Я говорил, что я не хочу боксировать с этими ребятами, потому что это обязательно переведут в политическую плоскость, и друг друга будут обзывать грубыми словами. Это меня не устраивает, это мне не нужно.

Естественно, я отказался и от того, и от того поединка. Потому что я не хочу этой грязи. Я нормально отношусь к этим ребятам, к их семьям и вообще к ним.

Не надо никакого хайпа: "Вот, Усик отказался боксировать с русским, какой он красавец"... Да никакой он не красавец, просто не хочу того ... что будет литься с обеих сторон», — отметил Усик на своей странице в Instagram. 0