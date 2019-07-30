Стал известен гонорар Усика за дебютный бой в супертяжелом весе

Александр Усик
globallookpress.com
Его соперник камерунец Карлос Такам сможет рассчитывать на 800 тысяч долларов.
Напомним, бой Усик — Такам должен был пройти еще в мае, но был отменен из-за травмы украинского спортсмена. Предполагается, что поединок состоится 14 сентября.
Украинец свой последний бой провел в ноябре 2018 года, в котором нокаутом победил Тони Беллью. Позже Усик объявил о своем решении перейти в супертяжелый вес.
Такам за свою карьеру в 42 боях одержал 36 побед (28 нокаутом). Усик имеет на счету 16 побед без поражений. 0