Стал известен гонорар Усика за дебютный бой в супертяжелом весе

Украинский боксер и бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весеза свой первый поединок в супертяжелом весе заработает 1,2 миллиона долларов, сообщает Sport Arena.

Его соперник камерунец Карлос Такам сможет рассчитывать на 800 тысяч долларов.

Напомним, бой Усик — Такам должен был пройти еще в мае, но был отменен из-за травмы украинского спортсмена. Предполагается, что поединок состоится 14 сентября.

Украинец свой последний бой провел в ноябре 2018 года, в котором нокаутом победил Тони Беллью. Позже Усик объявил о своем решении перейти в супертяжелый вес.

Такам за свою карьеру в 42 боях одержал 36 побед (28 нокаутом). Усик имеет на счету 16 побед без поражений. 0