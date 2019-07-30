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    Стал известен гонорар Усика за дебютный бой в супертяжелом весе

    WBO WBC
    Украинский боксер и бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик за свой первый поединок в супертяжелом весе заработает 1,2 миллиона долларов, сообщает Sport Arena.

    Александр Усик
    Александр Усик

    Его соперник камерунец Карлос Такам сможет рассчитывать на 800 тысяч долларов.

    Напомним, бой Усик — Такам должен был пройти еще в мае, но был отменен из-за травмы украинского спортсмена. Предполагается, что поединок состоится 14 сентября.

    Украинец свой последний бой провел в ноябре 2018 года, в котором нокаутом победил Тони Беллью. Позже Усик объявил о своем решении перейти в супертяжелый вес.

    Такам за свою карьеру в 42 боях одержал 36 побед (28 нокаутом). Усик имеет на счету 16 побед без поражений. 0

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