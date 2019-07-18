Пакьяо рассказал, когда завершит карьеру

Легендарный(61-7-2, 39 КО) рассказал о том, когда планирует завершить карьеру боксера.

«Пока я чувствую себя хорошо и остаюсь здоровым, я вижу себя в боксе еще год или два. Мне 40 лет, но я все еще чувствую себя на 25 лет», — сказал Пакьяо, которого цитирует The Mirror.

«Кит Турман сказал, что хочет меня нокаутировать и отправить на пенсию. Если он будет так драться, я готов к этому. Это будет отличная ночь для поклонников бокса», — добавил филиппинец.

Напомним, 20 июля в Лас-Вегасе Пакьяо проведет поединок с американцем Китом Турманом (29-0, 22 КО) за чемпионский пояс по версии WBA в полусреднем весе. 0