У берегов Испании загорелась яхта с Владимиром Кличко на борту

Бывший чемпион мира в тяжелом весепопал в неприятную ситуацию у берегов Испании.

Украинец со своей семьей отдыхал на арендованной яхте. На борту возник пожар, который спортсмену не удалось потушить собственными силами.

К счастью, вовремя подоспела помощь от береговой охраны Испании, которая эвакуировала четырех человек с яхты.

«Будьте осторожны в своих желаниях! Судьба услышала меня, когда я пожелал немного адреналина. Наше путешествие на яхте в воскресенье ночью завершилось пожаром.

В итоге семью и друзей пришлось эвакуировать береговой охране и спасателям. Не волнуйтесь, с нами все в порядке», — написал Кличко на своей странице в Twitter. 0