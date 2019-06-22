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    Валуев рассказал о лечении опухоли мозга

    Николай Валуев
    Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Николай Валуев признался, что проходит курс лечения из-за опухоли головного мозга.

    Николай Валуев
    Николай Валуев

    Валуев завершил профессиональную карьеру в 2010 году как раз из-за обнаруженной опухоли.

    «Заболевание условно смертельное, его нужно было как можно быстрее локализовать. Оттягивание проблемы грозит только ухудшением.

    Не могу сказать, что я ложился на операционный стол героем. Мне приходилось это сделать дважды, потому что в Германии не смогли доделать это до конца.

    Российский профессор, который делал вторую операцию, тоже не сумел полностью вычистить опухоль, так как там проходят важнейшие сосуды головного мозга, он не стал рисковать. Сейчас мне необходимо каждый месяц проходить терапию», — заявил Валуев в интервью телеканалу ТВ-Центр. 0

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