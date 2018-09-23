Цзю: У Поветкина был подготовлен всего один план работы

Бывший абсолютный чемпион мирапрокомментировал поединок, в котором россиянин потерпел досрочное поражение

«У Поветкина был подготовлен всего один план работы, и все. Они не смогли адаптироваться к изменениям. Тактика Поветкина могла сработать, но на эту тактику должна быть и другая тактика.

Джошуа сумел адаптироваться, и все. У Поветкина должна была быть или повторная работа, или работа через обманные действия. Нахрапом олимпийского чемпиона, чемпиона мира не взять.

Получит ли Поветкин еще один шанс стать чемпионом мира? Во-первых, ему нужно будет дойти до этого заново. Второй вопрос — захочет ли его кто-то вести. Все будет начинаться заново. И главный вопрос — захочет ли этого он? Стоит ли ему вообще возвращаться на ринг?», — приводит слова Цзю «Чемпионат». 0