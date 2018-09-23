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    Цзю: У Поветкина был подготовлен всего один план работы

    WBO WBA IBF Энтони Джошуа Александр Поветкин
    Бывший абсолютный чемпион мира Костя Цзю прокомментировал поединок Энтони Джошуа с Александром Поветкиным, в котором россиянин потерпел досрочное поражение

    Костя Цзю
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    «У Поветкина был подготовлен всего один план работы, и все. Они не смогли адаптироваться к изменениям. Тактика Поветкина могла сработать, но на эту тактику должна быть и другая тактика.

    Джошуа сумел адаптироваться, и все. У Поветкина должна была быть или повторная работа, или работа через обманные действия. Нахрапом олимпийского чемпиона, чемпиона мира не взять.

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