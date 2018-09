Джошуа нокаутировал Поветкина

Чемпион мира в супертяжёлом весеодержал победу в титульном поединке с бывшим чемпионом мира по версии WBA Regular

Первая половина боя прошла в относительно равной борьбе. Россиянин пытался сократить дистанцию и доносил до цели боковые удары, в то время как Джошуа чаще пытался встретить россиянина.

В седьмом раунде Джошуа активизировался и сумел провести многоударную жёсткую атаку, россиянин оказался в нокдауне, и с трудом сумел подняться. Британец бросился на добивание, вновь уложив россиянина и заставил рефери остановить встречу.

Британец защитил титулы по версиям WBA, WBO и IBF. Джошуа одержал 22-ю победу в профессиональной карьере. Поветкин потерпел второе поражение в 37-ми боях.

#JoshuaPovetkin and its all over ! @anthonyfjoshua knocks out Povetkin in round 7 pic.twitter.com/Lndv6HcEmy