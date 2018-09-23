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    Джошуа нокаутировал Поветкина

    WBA WBO IBF Александр Поветкин Энтони Джошуа
    Чемпион мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа одержал победу в титульном поединке с бывшим чемпионом мира по версии WBA Regular Александром Поветкиным.

    Александр Поветкин и Энтони Джошуа
    Александр Поветкин и Энтони Джошуа
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    Первая половина боя прошла в относительно равной борьбе. Россиянин пытался сократить дистанцию и доносил до цели боковые удары, в то время как Джошуа чаще пытался встретить россиянина.

    В седьмом раунде Джошуа активизировался и сумел провести многоударную жёсткую атаку, россиянин оказался в нокдауне, и с трудом сумел подняться. Британец бросился на добивание, вновь уложив россиянина и заставил рефери остановить встречу.

    Британец защитил титулы по версиям WBA, WBO и IBF. Джошуа одержал 22-ю победу в профессиональной карьере. Поветкин потерпел второе поражение в 37-ми боях.

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