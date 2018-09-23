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    Джошуа назвал Поветкина «непростым соперником»

    Энтони Джошуа Александр Поветкин WBO WBA IBF
    Британский боксер Энтони Джошуа прокомментировал свою победу над россиянином Александром Поветкиным.

    Энтони Джошуа
    Энтони Джошуа
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    «Поветкин — непростой соперник, сегодня он это доказал. Я знал, что он силен головой, но слаб телом.

    Я вернулся на дорожку нокаутов — я снова вспомнил о своем ударе справа.

    Сегодня было много давления, все страна болела за меня. Эта энергия подталкивала меня вперед.

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    • Посмотрим, что произойдет 13 апреля. Сейчас у меня нет обязательных претендентов. Спорт — это, прежде всего, для фанатов. Давайте спросим у них в Twitter, с кем я должен подраться в следующий раз», — приводит слова Джошуа SkySports. 0

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