Джошуа назвал Поветкина «непростым соперником»

Британский боксерпрокомментировал свою победу над россиянином

«Поветкин — непростой соперник, сегодня он это доказал. Я знал, что он силен головой, но слаб телом.

Я вернулся на дорожку нокаутов — я снова вспомнил о своем ударе справа.

Сегодня было много давления, все страна болела за меня. Эта энергия подталкивала меня вперед.

Посмотрим, что произойдет 13 апреля. Сейчас у меня нет обязательных претендентов. Спорт — это, прежде всего, для фанатов. Давайте спросим у них в Twitter, с кем я должен подраться в следующий раз», — приводит слова Джошуа SkySports. 0