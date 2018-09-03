Уайлдер обещает нокаутировать Фьюри

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весеубежден, что досрочно завершит бой против экс-обладателя поясов WBA и WBO

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«Бой против Фьюри не будет длиться все 12 раундов. Не сомневаюсь, что нокаутирую его в середине поединка. Многое будет зависеть от того, как быстро я привыкну к его манере. Тайсон — высокий и неудобный оппонент, поэтому сразу я не смогу адаптироваться к его боксу.

Когда поймаю ритм, то Фьюри не справится с моей тактикой. Я уже боксировал против похожих оппонентов. Не думаю, что Фьюри хватит опыта, чтобы добиться победы», — цитирует Уайлдера Boxingtalk.

Точная дата поединка между американцем и британцем пока неизвестна. Планируется, что он состоится 10 или 17 ноября в Лас-Вегасе. 0