Усик проведет следующий бой 10 ноября

Александр Усик
badlefthook.com
Соперником украинца станет британец Тони Беллью, сообщил генеральный промоутер K2 Promotions Ukraine Александр Красюк.
«Договорились о том, что Усик будет боксировать против Тони Белью 10 ноября в Лондоне. И это будет бой, на кону которого будут все четыре чемпионских пояса Александра.
Оба боксера хотят этого поединка. Это и есть главное, что позволяет уже нам спокойно и целенаправленно работать над организацией этого боя», — цитирует Красюка sport.ua.
Усик в конце июля в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в Москве единогласным решением судей победил россиянина Мурата Гассиева и стал абсолютным чемпионом мира, а также завоевал Кубок Мохаммеда Али. 0