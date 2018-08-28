Усик проведет следующий бой 10 ноября

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весепроведет следующий бой 10 ноября в Лондоне.

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Соперником украинца станет британец Тони Беллью, сообщил генеральный промоутер K2 Promotions Ukraine Александр Красюк.

«Договорились о том, что Усик будет боксировать против Тони Белью 10 ноября в Лондоне. И это будет бой, на кону которого будут все четыре чемпионских пояса Александра.

Оба боксера хотят этого поединка. Это и есть главное, что позволяет уже нам спокойно и целенаправленно работать над организацией этого боя», — цитирует Красюка sport.ua.

Усик в конце июля в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в Москве единогласным решением судей победил россиянина Мурата Гассиева и стал абсолютным чемпионом мира, а также завоевал Кубок Мохаммеда Али. 0