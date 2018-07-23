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    Усик: В Москве меня поддерживали и местные болельщики

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    Победитель Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в первом тяжелом весе украинец Александр Усик (15-0, 11 КО) поделился эмоциями после победы над российским боксероом Муратом Гассиевым (26-1, 19 КО) и возвращения в Киев.

    Александр Усик
    Александр Усик
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    «Ощущений никаких нет. Я не спал почти все это время, поспал лишь 1,5 часа в самолете. Очень хочется приехать домой. Спокойно отношусь к тому, что стал абсолютным чемпионом, получилось и слава богу. Кубок Мухаммеда Али очень большой. Не рискнули его в самолет брать, его на машине везут мои друзья и кум.

    Сейчас буду отдыхать, хочу провести время с семьей. 1,5 месяца не видел детей. Потом поговорим с промоутером. Был приятно удивлен приемом. Мало того, что там было много соотечественников, в Москве меня поддерживали и местные болельщики», — цитирует Усика «Чемпионат». 0

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