Усик: В Москве меня поддерживали и местные болельщики

Победитель Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в первом тяжелом весе украинец(15-0, 11 КО) поделился эмоциями после победы над российским боксероом(26-1, 19 КО) и возвращения в Киев.

Александр Усик twitter.com/wbsuperseries 18 000 Бонус на первый депозит Забрать!

«Ощущений никаких нет. Я не спал почти все это время, поспал лишь 1,5 часа в самолете. Очень хочется приехать домой. Спокойно отношусь к тому, что стал абсолютным чемпионом, получилось и слава богу. Кубок Мухаммеда Али очень большой. Не рискнули его в самолет брать, его на машине везут мои друзья и кум.

Сейчас буду отдыхать, хочу провести время с семьей. 1,5 месяца не видел детей. Потом поговорим с промоутером. Был приятно удивлен приемом. Мало того, что там было много соотечественников, в Москве меня поддерживали и местные болельщики», — цитирует Усика «Чемпионат». 0