ЧМ-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Бокс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эден АзарТоп-3 разочаровывающих формы из нового сезона АПЛ
  • 18:33
    • Дзагоев: Не хотел бить пенальти Хорватии, но вызвался
  • 17:09
    • «Зенит» заинтересовался защитником «Эспаньола»
  • 16:20
    • «Валенсия» продлила контракт с главным тренером
  • 16:10
    • «Сан-Антонио» и «Торонто» договорились об обмене лидерами команд
  • 14:11
    • УЕФА отклонил апелляции «Спартака» и «Зенита»
    Все новости спорта

    Джошуа считает Поветкина одним из лучших соперников в карьере

    Энтони Джошуа Александр Поветкин WBO WBA IBF
    Британский боксер Энтони Джошуа поделился ожиданиями от боя с россиянином Александром Поветкиным.

    Энтони Джошуа
    Энтони Джошуа
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Бой между Поветкиным и чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBF, IBO, WBO в тяжелом весе Джошуа пройдет 22 сентября на лондонском стадионе «Уэмбли».

    «Александр Поветкин — олимпийский чемпион... У него невероятный послужной список. Я наблюдал за ним долгое время. Он один из лучших боксеров, с которым я встречусь в карьере.

    У меня были проблемы в предыдущих поединках, теперь я серьезно отношусь к своему делу, это вторая глава для меня.

  • Поветкин заявил о важности опыта в бою с Джошуа
  • Читайте по теме

    • Я сконцентрировался на противнике и всегда волнуюсь, что будет дальше. Я уже провел бой внутри себя, и теперь соответствую своему потенциалу, чтобы стать великим чемпионом. И речь идет не о Поветкине или Уайлдере, есть только я и мое наследие, и то, как я его могу достичь», — цитирует Джошуа SkySports. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Юбилейная победа Пакьяо, прогресс Прогрейса
  • 15/07/2018 в 09:25
    •
  • Прогноз
  • Мурат Гассиев — Александр Усик
  • 2,25
  • 21/07/2018 в 18:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Шериф» продолжит выступление в Лиге чемпионов
  • «Шериф» — «Торпедо» Кутаиси. Прогноз и ставки
  • 1,55
    •
  • Григорчук ведет «Астану» к групповому раунду
  • «Сутьеска» — «Астана». Прогноз и ставки
  • 1,77
    •
  • «Иртыш» и «Тракай» вновь не порадуют голепадом
  • «Иртыш» — «Тракай». Прогноз и ставки
  • 2,17
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Антуан Гризманн и Килиан Мбаппе Футбол Сборная ЧМ-2018. Мбаппе, Неймар и лучшие из лучшихКоманда из сильнейших футболистов минувшего турнира по мнению Sky Sports Вчера в 18:570
  • 15:56
    • Форвард «Герты» пропустит несколько месяцев из-за серьезной травмы
  • 15:38
    • Бенитес мог возглавить сборную Испании перед ЧМ-2018
  • 15:24
    • Дзагоев — критикам сборной России: Не нужно переобуваться
    Шаппи Корсанди, журналист Футбол Почему английские журналисты запомнят Россию: топ-5 причинБританские «операторы» слов всего за месяц набрались впечатлений на всю жизнь Вчера в 11:440
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Скакуны» затопчут «драконов»
  • 3,02
    •
  • 18:19
    • Тульский «Арсенал» арендует полузащитника «Зенита»
  • 17:52
    • Нападающий «Урала» попал в сферу интересов «Локомотива»
  • 17:38
    • Джошуа считает Поветкина одним из лучших соперников в карьере
    На стадионе «Фишт» должен сыграть ФК «Сочи» Футбол 27-й сезон ФНЛ: с новыми стадионами и старыми проблемамиПревью нового сезона Футбольной национальной лиги Вчера в 10:090
  • 15:12
    • Гинер назвал бюджет ЦСКА на следующий сезон
  • 14:58
    • ФИФА назвала символическую сборну ЧМ-2018 по версии болельщиков
  • 14:44
    • Тьяго Мотта стал тренером в ПСЖ
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс
    Вся лента
    Баскетбол Прочие