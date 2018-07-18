Джошуа считает Поветкина одним из лучших соперников в карьере

Британский боксерподелился ожиданиями от боя с россиянином

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Бой между Поветкиным и чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBF, IBO, WBO в тяжелом весе Джошуа пройдет 22 сентября на лондонском стадионе «Уэмбли».

«Александр Поветкин — олимпийский чемпион... У него невероятный послужной список. Я наблюдал за ним долгое время. Он один из лучших боксеров, с которым я встречусь в карьере.

У меня были проблемы в предыдущих поединках, теперь я серьезно отношусь к своему делу, это вторая глава для меня.

Я сконцентрировался на противнике и всегда волнуюсь, что будет дальше. Я уже провел бой внутри себя, и теперь соответствую своему потенциалу, чтобы стать великим чемпионом. И речь идет не о Поветкине или Уайлдере, есть только я и мое наследие, и то, как я его могу достичь», — цитирует Джошуа SkySports. 0