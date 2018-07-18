Джошуа подписал контракт на бой с Уайлдером

Чемпион мира по боксу в тяжелом весе (свыше 90,7 кг) по версиям WBA, IBF, WBO британец(21-0, 20 КО) заявил, что подписал контракт на объединительный бой с обладателем титула WBC американцем(40-0, 39 КО).

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«Я зарезервировал дату и место боя, я выслушал все их замечания по контракту, убрал из соглашения все спорные пункты. Я добавил только хорошие пункты, и с моей стороны контракт подписан. Все, что нам остается, это дождаться подписи Уайлдера, и бой организован», — цитирует Джошуа Sky Sports.

Напомним, сторона Уайлдера желает пересмотреть распределение призового фонда. Согласно предыдущим договоренностям, американец претендует на фиксированный гонорар в размере 15 миллионов долларов.

Предполагается, что поединок пройдет 13 апреля в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

Перед этим Джошуа предстоит сразиться с россиянином Александром Поветкиным (34-1, 24 КО) — бой пройдет 22 сентября. 0