Ломаченко завоевал титул чемпиона мира WBA в легком весе

На фото: Василий Ломаченко в бою с Хорхе Линаресом NewsAdvance.com

Украинский боксерзавоевал титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в легком весе.

В титульном бою, который прошел в Нью-Йорке, Ломаченко победил техническим нокаутом венесуэльца Хорхе Линареса.

В шестом раунде украинец впервые в своей карьере побывал в нокдауне, однако сумел быстро восстановиться и довести дело до победы в десятой трехминутке. Василий отправил Хорхе на канвас, после чего венесуэлец так и не смог подняться на ноги за отведенные десять секунд.

Ломаченко стал трехкратным чемпионом мира в трех весовых категориях и установил рекорд по наименьшему количеству боев до чемпионских титулов в трех весовых категориях.

Для 30-летнего украинца эта победа стала 11-й (9 — нокаутом) при одном поражении. 32-летний Линарес потерпел четвертое поражение при 44 победах (27 — нокаутом).