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    Ломаченко завоевал титул чемпиона мира WBA в легком весе

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    Василий Ломаченко в бою с Хорхе Линаресом
    На фото:Василий Ломаченко в бою с Хорхе Линаресом
    Украинский боксер Василий Ломаченко завоевал титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в легком весе.

    В титульном бою, который прошел в Нью-Йорке, Ломаченко победил техническим нокаутом венесуэльца Хорхе Линареса.

    В шестом раунде украинец впервые в своей карьере побывал в нокдауне, однако сумел быстро восстановиться и довести дело до победы в десятой трехминутке. Василий отправил Хорхе на канвас, после чего венесуэлец так и не смог подняться на ноги за отведенные десять секунд.

    Ломаченко стал трехкратным чемпионом мира в трех весовых категориях и установил рекорд по наименьшему количеству боев до чемпионских титулов в трех весовых категориях.

    Для 30-летнего украинца эта победа стала 11-й (9 — нокаутом) при одном поражении. 32-летний Линарес потерпел четвертое поражение при 44 победах (27 — нокаутом).

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